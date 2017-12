Se entiende por gobierno débil a una gestión carente de respaldo popular y poca funcionalidad. Según los resultados de recientes encuestas se puede concluir que la población tiene la percepción de un gobierno débil sobre la gestión del actual presidente de la república, Pedro Pablo Kuczynski. La mayoría de los consultados considera que no hay liderazgo de parte del Gobierno en la lucha contra la corrupción y la inseguridad ciudadana. Hay que considerar que Peruanos Por el Cambio es un partido de derecha proempresarial y tecnocrática que por su extrema debilidad tiene la obligación y necesidad de converger con el fujimorismo, una especie de derecha popular que es mayoría en el Congreso. No hay argumento programático ni política de gobierno que justifique una falta de confluencia. El gran problema es que la falta de política del Gabinete ha llevado a soslayar esta necesidad que no solo nace de las urgencias del país, sino también de la propia necesidad de sobrevivencia de la administración PPK. Asimismo muchos coinciden en que el presidente de la República comete el mismo error de su antecesor, Ollanta Humala en escoger gente muy técnica, que está separada totalmente de la política. Y es que es obvio, el partido oficialista carece de cuadros políticos de fuste que puedan ayudar al gobierno a desenvolverse mejor en un ambiente tan complejo como lo es la política. Lamentablemente hasta el momento no se evidencia la posibilidad de hacer un gobierno mucho más amplio y que políticamente pudiera tener la capacidad de manejar mejor todas las situaciones, que hoy se vienen confrontando en el país. Los conflictos sociales, y una serie de reformas ausentes están incidiendo en que el gobierno se perciba como muy débil. Asimismo, la reiterada decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) de negarse a recibir a los miembros de la Comisión Lava Jato y de solo responder por escrito cualquier interrogante, viene afectando la credibilidad del gobierno. Atención que la debilidad no se define por los escaños o la imposibilidad de conseguir cuadros de nivel, sino por las acciones políticas que puede o no puede emprender el gobierno, es decir por la capacidad de respuesta frente a problemas que son comunes en el manejo del poder. Lo cierto es que la única manera para conseguir popularidad es generando confianza en la población. Es verdad que la baja popularidad no es sinónimo de debilidad, pero si lo es la poca capacidad de respuesta frente a los problemas que se vienen presentando. Por consecuencia, necesitamos con urgencia un gobierno con liderazgo que genere confianza e impulse reformas centrales que requiere la nación, de lo contrario la situación se puede tornar difícil para la actual gestión presidencial.