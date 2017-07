Marcha contra el obstruccionismo

El fujimorismo está destrozando al país, está destrozando la institucionalidad y destruyendo la gobernabilidad. El indulto es solo una expresión más de la forma perversa y chantajista de hacer política que esa agrupación nos quiere imponer como normalidad.

El indulto es una forma de decirnos a todos los peruanos que la ley no es igual para todos, que basta con apellidarse Fujimori y tener un poder obstruccionista para hacer lo que viene en gana y saltarse la ley perdonando delitos cometidos. ¿Qué mensaje se da a presidentes y funcionarios que están siendo o deberán pasar por un proceso: Toledo, García, Humala, Castañeda, Villarán, Moreno y los que vengan? ¿Que si fuiste autoridad y tienes poder de presión o chantaje, la justicia no vale y no se aplica? ¿Que por tener poder uno puede dejar de cumplir la ley y no cumplir su castigo?

No, Sr. Kuczynski, esa no es la patria que queremos construir. Esa no es la patria que Ud. le debe a los peruanos, a las víctimas, a la historia del Perú y su porvenir. Los ciudadanos necesitamos que Ud. gobierne y no que se deje gobernar por quienes no muestra ningún respeto o amor al país.

El indulto es un insulto y una traición a la Justicia y al Estado de Derecho. El indulto es una oda a la impunidad que impide al Perú avanzar. Honre su palabra, honre la historia. O será recordado como el presidente que por chantaje abrió las puertas a un asesino y ladrón de peruanos. Será repudiado por la comunidad internacional y por los ciudadanos que le darán la espalda. Y el fujimorismo seguirá debilitando su gobierno. Con chantaje e impunidad jamás habrá reconciliación y ese indulto ilegal polarizará más la nación. No traicione a la patria. Los ciudadanos que amamos al Perú tenemos voz y la haremos oír. Nos vemos en las calles el viernes 7 de julio.